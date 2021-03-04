مقتل 9 وإصابة 4 من الجيش التركي جراء تحطم طائرة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم الخميس، عن مقتل 9 عناصر وإصابة 4 آخرين جراء حادث مروحية عسكرية أقلعت من ولاية بينغول شرقي البلاد، حسب وكالة الأناضول التركية.يأتي ذلك بعد أيام من مقتل العديد من الجنود وضباط المخابرات الأتراك في عملية عسكرية فاشلة للجيش التركي لتحريرهم من أيدي جماعات كردية بالعراق.