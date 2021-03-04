الأحد.. جاليري دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

يستضيف جاليري دروب، في السادسة من مساء الأحد المقبل معرض "منتهى الحب" لإبراهيم البريدي، والذي يفتتحه الفنان التشكيلي سعد روماني.يقول البريدي، لـ«الدستور»، إنه يقدم عبر معرضه منتهى الحب 24 لوحة تشتغل على استعادة حكايات الطفولة في الحارة المصرية، بجانب عرائس الهند ميد، وكل هذا يدور حول محور رئيسي وهو صناعة البهجة والفرح، والذي لا يأتي إلا عبر الحب.والفنان إبراهيم البريدي أحد ابرز الفنانين التلقائيين ويعد رائد ومؤسس لهذا الفن "المرج خيط " منذ 2005 الذي يقدم لوحات فنيه عبر "المرج خيط " الذي يتمثل في حياكة بعض الأشكال أو الأشخاص أو حتى الموضوعات العامة بواسطة الخيط وقطع القماش على شاسيه بألوان مبهجة.يلفت البريدي إلى أن "فن المرج خيط" أحد أبسط الفنون التشكيلية ويعد بمثابة إعادة لتدوير الأقمشة في صورة فنية تدعو للبهجة.