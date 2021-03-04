رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الغش على جناح كمامة»: طالب ثانوى يثير جدلًا على فيسبوك

الخميس 04/مارس/2021 - 05:33 م
الغش على جناح كمامة
الغش على جناح كمامة
ريم محمود
طباعة
تداولت «جروبات التعليم» عبر منصات السوشيال ميديا صورة لأحد طلاب الصف الثاني الثانوى أثناء أداءه امتحان اللغة الاجنبية الثانية، مستعينًا بكمامة فى الغش وهى الصورة التي أثارت جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل.

يقول معتز إبراهيم، معلم لغة عربية، إن الطلاب كل يوم يبتكرون أساليب جديدة فى الغش، مؤكدًا أن المشكلة أخلاقية فى المقام الأول، لكن عدم تصدى وزارة التعليم لها خلال الامتحانات يجعل هذه الظاهرة تنتشر وتستمر.

وطالب معتز في حديثه مع «الدستور»، وزارة التعليم بالتصدى لهذه الظاهرة والعمل على مواجتها خاصة أننا على أبواب امتحانات الصف الثالث الثانوي التى ستبدأ فى يوليو المقبل.

اتفقت معه شيماء على ماهر، مؤكدة أن ظاهرة الغش موجودة منذ بداية اليوم الأول لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وهناك مجموعات كثيرة على تليجرام تقوم بتداول صور الامتحان عقب بدء اللجنة بدقائق معدودة.

أشارت شيماء إلى أنه يجب على الوزارة وضع عقوبات صارمة للطلاب الذين يعملون على تداول الأسئلة والإجابات، حتى تختفى هذه الظاهرة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

الصور

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

image description

رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

الأكثر قراءة

«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

الأرصاد: طقس الجمعة شديد البرودة ليلا

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«الصحة»: 192 ألف مواطن سجلوا إلكترونيًا لتلقى لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

جداريات الحج.. فن يواجه الانقراض فى زمن «السوشيال ميديا»

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاى زى

الكويت: تعاون إلكتروني للحد من الإتجار بالكائنات الحية المهددة بالانقراض

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«الدستور».. واستراتيجية عزالدين نجيب
د. محمد عفيفي
مصر والسودان.. المصير المشترك
جمال طه
أزمة «سد النهضة».. الطريق نحو المواجهة
ماجد حبته
تهديد إسرائيلى بغزو لاهاى!
المزيد

الثقافة

حسين حمودة: على المثقف المصرى الدفاع عن وطنه ضد محاولات استهدافه.. ونستطيع أن ننجو من الإرهاب بتراثنا

«قصة صورة» لـ إحسان عبد القدوس في طفولته مع والده

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم