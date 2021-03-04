«الغش على جناح كمامة»: طالب ثانوى يثير جدلًا على فيسبوك

تداولت «جروبات التعليم» عبر منصات السوشيال ميديا صورة لأحد طلاب الصف الثاني الثانوى أثناء أداءه امتحان اللغة الاجنبية الثانية، مستعينًا بكمامة فى الغش وهى الصورة التي أثارت جدلًا كبيرًا على وسائل التواصل.يقول معتز إبراهيم، معلم لغة عربية، إن الطلاب كل يوم يبتكرون أساليب جديدة فى الغش، مؤكدًا أن المشكلة أخلاقية فى المقام الأول، لكن عدم تصدى وزارة التعليم لها خلال الامتحانات يجعل هذه الظاهرة تنتشر وتستمر.وطالب معتز في حديثه مع «الدستور»، وزارة التعليم بالتصدى لهذه الظاهرة والعمل على مواجتها خاصة أننا على أبواب امتحانات الصف الثالث الثانوي التى ستبدأ فى يوليو المقبل.اتفقت معه شيماء على ماهر، مؤكدة أن ظاهرة الغش موجودة منذ بداية اليوم الأول لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وهناك مجموعات كثيرة على تليجرام تقوم بتداول صور الامتحان عقب بدء اللجنة بدقائق معدودة.أشارت شيماء إلى أنه يجب على الوزارة وضع عقوبات صارمة للطلاب الذين يعملون على تداول الأسئلة والإجابات، حتى تختفى هذه الظاهرة.