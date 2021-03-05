«أول جهاز خلال عام».. تفاصيل مشروع توطين صناعة التابلت بمصر

توزيع التابلت على الطلاب



خطة توطين صناعة التابلت



تابلت صنع فذ مصر



وضعت وزارة التربية والتعليم منذ سنوات استراتيجية واضحة لتطوير التعليم، وكان جزء أساسي منها تطوير المناهج وتحسين عملية تقييم الطلاب، وربط التعليم بالتكنولوجيا الحديثة هو الابتعاد عن الكتاب الورقي ووضع التابلت بدلا منه، وهو ما طبقته الوزارة منذ 3 سنوات بتوزيع التالبت علئ طلاب الصف الأول الثانوي.ومع تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي على مبدأ توطين الصناعة محليًا ونقل التكنولوجيا كنهج ثابت تسعى الدولة لتحقيقه مع الشركات الأجنبية العاملة بمصر في مختلف المجالات، اتجهت مصر لتوطين صناعة التابلت، ولكن متى بدأت خطة التعليم لاستخدام التابلت، وأين وصلت مصر في هذا الملف، "الدستور" في السطور التالية عرضت القصة الكاملة.منذ 7 سنوات وضعت وزارة التربية والتعليم خطة لبدء الاعتماد على التابلت ووزعت وقتها بعض الأجهزة على مدارس الطلاب المتوفقين بدعم من مجلس الوزراء وبعض مؤسسات المجتمع المدني كخطوة أولية لتوسيع توزيعه على جميع طلاب الجمهورية على التوالي، وتوقف المشروع حتى عام 2018 عندما وضع وزير التعليم الحالي خطته لتطوير التعليم، وأعلنت الحكومة دعمها لخطوات تطوير التعليم التى أعلنها الوزير، ووعدت حينها بتسليم التابلت للطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.وتعاقدت الحكومة مع شركة "سامسونج" لتسليم الشحنات الخاصة بأجهزة التابلت، وبمقتضاها، تقوم سامسونج بتوريد 708 ألف جهاز تابلت ذكي ليتم توزيعها على طلاب السنة الأولى من المرحلة الثانوية في جميع أنحاء مصر خلال العام الدراسي 20182019.، بعد أن انتهت وزارة الاتصالات من توصيل كابلات الإنترنت "الفايبر" لجميع المدارس.ومنذ أسابيع أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الخطة المستقبلية التي سيتمّ تنفيذها خلال الـ5 سنوات المقبلة، ومنها التوسع في مشروع الإنترنت التعليمي الآمن، وتوزيع أجهزة «تابلت - محمول - لاب توب»، على جميع الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الإعدادي.مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين بعض الصناعات التكنولوجية في مصر، وبالتحديد في سبتمبر من العام الماضي، وضعت الحكومة خطتها لتوطين صناعة التابلت في مصر لخدمة خطة تطوير التعليم والاعتماد على التعليم الإلكتروني لتخريج اجيال جديدة قادرة على الإبداع والابتكار وليس الحفظ والتلقين فقط.وبدأ التفاوض مع عدد من الشركات العالمية بهدف توطين صناعة "التابلت" في مصر، وكلف مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إعداد كراسة شروط للتصنيع المحلى لـ "التابلت"، وطرحها على الشركات العالمية المتخصصة، وفق معايير واضحة، تتمثل في توطين الصناعة بنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 60 %، وجودة المنتج، على أن تضع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواصفات الفنية التى تطلبها في المنتج.وتستعد مصر خلال عام واحد من الآن على توزيع أجهزة التابلت المصرية الصنع والتي سيتم انتاجها فذ مصنع بمدينة بني سويف، بعد أن تعاقدت الحكومة، مع شركة سامسونج العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحي” التابلت”، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوي، يتضمن الاتفاق إنشاء مصنع في منطقة بني سويف، باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، يُسهم في توفير فرص عمل لأكثر من 500 شخص.ويتضمن كذلك تدريب 1000 طالب داخل المصنع، وكذلك بمراكز الشركة القائمة بجمهورية مصر العربية، بعد وضع برنامج للتدريب بالتنسيق بين الوزارة والشركة؛ بحيث يتم تدريب 50 طالبًا لمدة تتراوح ما بين 10 – 15 يومًا على خطوط الإنتاج في مصانع الشركة بالخارج.