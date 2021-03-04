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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تعقيم مقابر عائلة كمال عامر استعدادًا لدفنه (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 05:48 م
النائب-كمال-عـامر،
النائب-كمال-عـامر،
حسام عسل _احمد التمساح
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بدأ منذ قليل تعقيم مقابر عائلة الفريق فخري كمال عامر قبل وصول جثمانه استعدادًا لدفنه، بعد أن توفي جراء إصابته بفيروس كورونا المسجد.

يذكر أن الفريق فخري كمال عامر ولد في 13 يونيو 1942 بمصر القديمة بمحافظة القاهرة وشغل منصب محافظ مطروح بين عامي ١٩٩٧ حتى ١٩٩٩، ثم محافظا لأسوان في الفترة من 31 أكتوبر 1999 حتى 17 يوليو 2001 وتولى رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وكذلك خلال الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ شهر يناير الماضي وشارك في جميع الحروب التي اجتازتها مصر خلال الفترة (1962 ــ 1997)، وشارك في حرب أكتوبر وهو برتبة رائد وقائدا لكتيبة مشاه ميكانيكي.

كما أنه حصل على العديد من الأوسمة والأنواط والميداليات منها (وسام النجمة العسكرية، ووسام الجمهورية، ونوط الواجب ونوط التدريب، ونوط الخدمة الطويلة والممتازة، ووسام الملك فيصل من السعودية، ونوط المعركة ووسام تحرير الكويت من الكويت، ووسام 26 سبتمبر من اليمن ووسام الأمم المتحدة).

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، قراراً بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل وإطلاق اسمه على أحد المحاور أو الميادين الرئيسية بمصر.

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