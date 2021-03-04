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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«صحة أسوان»: 137 سجلوا أسماءهم لجرعة لقاح كورونا (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 08:17 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أسوان_إسراء توفيق
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بدأت فعاليات اليوم الأول لتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم» بمركز مستشفى صدر أسوان، وفترات العمل تبدء بشكل يومي من الساعة 3 حتى الساعة 9 مساءً
، ويتم التسجيل عبر الموقع الخاص بوزارة الصحه للحصول على اللقاح.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الشئون الصحية بأسوان، في تصريح لـ«الدستور» أنه بدأت اليوم الفرق الطبية في تطعيم فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض السمنة، وتوافد عدد كبير من الحالات لتلقي اللقاح ومازالت الفرق الطبية تواصل عملها حتى الساعة الـ9 مساءً.

وأوضح أن الأسماء التي تم تحديدها لتلقي لقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم» يتم فحص أوراقها، ويتم فحص الحالة أيضًا حتى نطمئن عليهم وبعدها يتم تلقيهم للتطعيم.

واستكمل وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ«الدستور» أن إجمالي المواطنين الذين سجلوا حتى الوقت الحالي للحصول على لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة 137 وسيتم تطعيم 50 منهم اليوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد شروط معينة لتلقي اللقاح، ويتم الحصول على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

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