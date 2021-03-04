«صحة أسوان»: 137 سجلوا أسماءهم لجرعة لقاح كورونا (فيديو)

، ويتم التسجيل عبر الموقع الخاص بوزارة الصحه للحصول على اللقاح.وأضاف الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الشئون الصحية بأسوان، في تصريح لـ«الدستور» أنه بدأت اليوم الفرق الطبية في تطعيم فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض السمنة، وتوافد عدد كبير من الحالات لتلقي اللقاح ومازالت الفرق الطبية تواصل عملها حتى الساعة الـ9 مساءً.وأوضح أن الأسماء التي تم تحديدها لتلقي لقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم» يتم فحص أوراقها، ويتم فحص الحالة أيضًا حتى نطمئن عليهم وبعدها يتم تلقيهم للتطعيم.واستكمل وكيل وزارة الصحة بأسوان لـ«الدستور» أن إجمالي المواطنين الذين سجلوا حتى الوقت الحالي للحصول على لقاح فيروس كورونا على مستوى المحافظة 137 وسيتم تطعيم 50 منهم اليوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد شروط معينة لتلقي اللقاح، ويتم الحصول على الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.