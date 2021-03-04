«الأوقاف» تواصل حملاتها الموسعة لتعقيم وتطهير المساجد

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا.وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن نظافة المساجد وتطهيرها وتعقيمها يسهم في الحفاظ على النفس البشرية وينال بها الإنسان أجرًا عظيمًا، فعن أنس بن مالك (رضي الله عنه) عن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: (عُرِضتْ عليَّ أجورُ أمَّتي حتَّى القَذاةُ يخرجُها الرَّجلُ منَ المسجدِ)، مبينًا أن الوزارة وجميع العاملين بها لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء.