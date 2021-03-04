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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المثاليات في البحيرة

الخميس 04/مارس/2021 - 06:45 م
لجنة اختيار الأم
لجنة اختيار الأم المثالية بالبحيرة
البحيرة معوض هويدى
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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال لحمل لواء البناء والتقدم والنمو بغرس القيم والسلوكيات الإيجابية، وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن لديهم والعمل على مشاركتهم فى كافة برامج التنمية بالعمل والنجاح والتفوق، مشيرا إلى تكريم كل أم كافحت من أجل أبنائها لتربيتهم ووضعهم على الطريق الصحيح لهو حق أصيل لها، مؤكدا أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع فالأم هى صانعة المجتمع ورجاله.

وشكل محافظ البحيرة لجنة لاختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة لتكريمهن خلال أعياد الجمهورية بعيد الأم 2021.

وأشار اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه تم استعراض ٣٠ حالة مرشحة للأم المثالية من جميع مراكز المحافظة، وتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية والحيادية، حيث انتهت اللجنة إلى اختيار٣ من المتقدمات بالإضافة إلى أم رعاية بديلة وأم من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية لإرسالهن لوزارة التضامن الاجتماعي لتكريمهن في احتفالية الجمهورية.

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