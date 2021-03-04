أمين عام مجلس النواب ينعى اللواء كمال عامر

نعى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.وتقدم المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بأحر التعازى وصادق المواساة فى وفاة النائب كمال عامر.