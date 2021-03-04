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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ماندو العدل: سعيد بالعمل مع هاني سلامة في «بين السما والأرض»

الخميس 04/مارس/2021 - 06:03 م
المخرج ماندو العدل
المخرج ماندو العدل
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أعرب المخرج ماندو العدل عن سعادته للعمل مع الفنان هاني سلامة في مسلسل "بين السما والأرض"، المقرر مشاركته في الماراثون الدرامي الرمضاني المقبل 2021.

ووصف العدل، هاني سلامة بأنه كان مصدر سعادة له"، قائلًا: "سلامة كان وش السعد عليا في مسلسل الداعية"، مبديًا سعادته بالعمل معه للمرة الثانية بعد 8 سنوات في مسلسل "بين السما والأرض"، مضيفًا أنه قرر تكثيف ساعات التصوير خلال الأيام المقبلة.

وأشار العدل، في تصريح الخميس، إلى أن سلامة يجسد شخصية الدكتور حميد سراج الدين في المسلسل، لافتا إلى أن هذه الشخصية ليست ضمن شخصيات فيلم "بين السما والأرض" الذي سبق المسلسل بنحو 61 عاما.

"بين السما والأرض" بطولة عدد من النجوم، منهم هاني سلامة، غادة عادل، درة، أحمد بدير، أحمد رزق، نجلاء بدر، يسرا اللوزي، محمود الليثي وندى موسى، إنتاج سينرجي– تامر مرسي، إشراف عام حسام شوقي، والعمل مأخوذ عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ، سيناريو وحوار إسلام حافظ، وإخراج ماندو العدل.

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