تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا فى الوادى

شهد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، فعاليات تلقي المواطنين الجرعة الأولى من لقاح كورونا بمركزي الخارجة والداخلة.وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم تطعيم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بلقاح استرازينيكا الإنجليزي.وتفقد «الزملوط» مركز تلقيح المواطنين بحي الزهور بمدينة الخارجة.