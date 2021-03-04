مصرع 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالطور جنوب سيناء

لقى 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث انقلاب سيارة كانوا يستقلونها بالقرب من مدينة الطور، بمحافظة جنوب سيناء.تلقت مديرية أمن جنوب سيناء إخطارا بوفاة رجل وسيدة وطفلة كانوا يستقلون سيارة ملاكي، تحمل لوحات معدنية رقم "4718- ط. س. ب"، على الطريق الدولي الجديد بعد كمين منطقة وادي فيران.وورد بمحضر الواقعة أن المتوفين رجل وزوجته وطفلتهما، وجميعهم من محافظة السويس، وهم: فادي ميخائيل عطية 36 سنة، ومارينا رأفت حنا 33 سنة، وكاسيكا فادي ميخائيل 6 سنوات.