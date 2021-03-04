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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

الخميس 04/مارس/2021 - 05:17 م
أمسية ثقافية لرابطة
أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت
آلاء حسن
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نظمت رابطة أدباء الكويت، أمسية ثقافية بعنوان "السرديات الكبرى في التراث العربي"، حاضر فيها الدكتور سليمان الشطي، أستاذ النقد الأدبي بجامعة الكويت، وأدارتها الروائية جميلة سيد علي.

تناول اللقاء سرديات التراث العربي من خلال خمسة سرديات كبرى منها مقامات بديع الزمان الهمذاني، أول كتاب ألف في فن المقامات، وكتاب ابن المقفع كليلة ودمنة والبخلاء للجاحظ ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري وكتاب حي بن يقظان، لكون كل واحد من هؤلاء الأدباء يمثل مسارا أدبيا مختلفا ومغايرا.

الأول ابن المقفع كتاب "كليلة ودمنة" له أصل هندي، لكن الصياغة لدى ابن المقفع فريدة من نوعها ولها أدب خاص يتميز بالعديد من الدلالات، ويتحدث عن قصص الحيوان ليأخذنا لكشف ما يدور حولنا في الحياة وقدمها لنا بأسلوب مختلف يشد عقل القارئ ويجسد فيها صفة من صفات الإنسان.

وتناول اللقاء مقامات بديع الزمان الهمذاني أول كتاب ألف في فن المقامات، على الرغم من الشهرة الواسعة التي حققها بديع الزمان كأديب ورائد من رواد فن المقامة في الأدب العربي، وشاعر متميز، فإنه لم يترك نتاجًا أدبيًا وشعريًا كبيرًا، حيث لم يقدم ـ طوال عمره ـ سوى ثلاثة مصنفات هي: الرسائل، والمقامات، والديوان، ولكنه بالرغم من قلة إنتاجه فقد ترك بصمات واضحة على الأدب العربي، وكان واحدًا من أبرز رواده، ومن المبدعين القلائل الذين ابتكروا ألوانًا من الأدب لم يسبقهم إليها غيرهم.

كما تطرق اللقاء لحي بن يقظان "رواية"، وهي تحكي قصة شخص يدعى حي بن يقظان نشأ في جزيرة وحده، وترمز للإنسان، وعلاقته بالكون والدين، واحتوت مضامين فلسفية.

وناقشت الأمسية كتاب "البُخلاء" الذي دوّن فيه أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ بعض صور البُخل في الذين قابلهم وتعرف عليهم في بيئته الخاصة خصوصًا في بلدة مرو عاصمة خراسان، وقد صور الجاحظ البخلاء تصويرا واقعيا حسيا نفسيا فكاهيا، وثق فيه حركاتهم ونظراتهم القلقة أو المطمئنة ونزواتهم النفسية، وفضح أسرارهم وخفايا منازلهم وأطلع القراء على مختلف أحاديثهم، وكشف عن نفسياتهم وأحوالهم جميعا.

طكما تناول الشطي رسالة الغفران بكونها عمل أدبي لأبي العلاء المعري، شاعر وفيلسوف عباسي تعتبر من أجمل ما كتب المعري في النثر، وهي رسالة تصف الأحوال في النعيم والسعير.
«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت
«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت
«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت
«سرديات التراث العربي» في أمسية ثقافية لرابطة أدباء الكويت

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