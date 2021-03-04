محافظ بني سويف ووزيرة التضامن يسلمان 31 دراجة بخارية لذوي الإعاقة (صور)

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن كافة مؤسسات الدولة تعمل في تكامل وتناغم للارتقاء بمستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية وذوي الهمم،حيث تتبنى الدولة تحت رعاية القيادة السياسية العديد من المبادرات الرائدة في مجال تقديم الرعاية وتمكين هذه الفئات المهمة، انطلاقا من حقها في حياة كريمة وتوفير سبل العيش الكريم لها، وحقهم في الاندماج في منظومة العمل في مؤسسات الدولة والدفع بخطط الدولة التنموية في مختلف القطاعات.وأشار إلى أن من هذه الفئات المهمة ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم الذين يمتلكون القدرات الخاصة وحبهم لوطنهم بالشكل الذي يجعلهم مصدر قوة لمنظومة التنمية بالدولة.جاء ذلك خلال فعاليات تسليم 31 دراجة بخارية مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالسرادق المقام بدار فاقدي الرعاية بشرق النيل مركز بني سويف، بحضورالدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتم توفيرها عن طريق التعاون المثمر بين وزارة التضامن وبنك ناصر الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، ضمن مبادرة لتمكين الأشخاص ذوي الاعاقة اقتصاديا واجتماعيا، حيث تمكنهم تلك الدراجات من الذهاب لأعمالهم أو المشاركة مجتمعيا في كافة المناحي.كما تضمنت الفعاليات توزيع حزمة من المساعدات العينية والمادية على عدد من الأسر الأولى بالرعاية وتقديم قروض لتمويل مشروعات صغيرة، حيث تم توزيع 200 بطانية و200 كرتونة مواد غذائية و200 عباية نسائية و400 كجم من اللحوم و10 عقود لتمويل مشروعات صغيرة بقروض حسنة بقيم تتراوح من 5 إلى 10 آلاف جنيه للمشروع الواحد بحسب حجم وطبيعة النشاط.