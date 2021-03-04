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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب الساحل الشمالي الشرقي لنيوزيلندا

الخميس 04/مارس/2021 - 05:14 م
زلزال
زلزال
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أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ التابعة لوزارة الدفاع المدني في نيوزيلندا، أن زلزالًا بلغت قوته 3ر7 درجة على مقياس ريختر ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، الخميس، دون ورود أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

ذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن مسؤولين حذروا من أن يتبع الزلزال تسونامي يلحق أضرارا بالبلاد.

وناشدت الوكالة المقيمين بالقرب من الساحل الشمالي الشرقي بالنزوح إلى أراض مرتفعة في حال شعورهم بهزات أرضية عنيفة أو ممتدة لوقت طويل.

كانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت القوة الأولية للزلزال 9ر6 درجة، موضحة أن مركزه كان على عمق 10 كيلومترا على بعد 178 كليومترا من مدينة "جيسبورن" الواقعة في شمال شرق البلاد؛ حيث شعر به السكان.

يذكر أن زلزالًا بغلت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مدينة "كريستتشيرش" في 2011، ما أودى بحياة 185 شخصا ودمر الكثير من بنيتها التحتية.

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