محافظ قنا يتفقد مركز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا

تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يرافقه الدكتور راجي تاوضرس، وكيل وزارة الصحة، المشروع الأوروبي لمتابعة تطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد.واستعرض الدكتور راجي تاوضرس الخطوات المتبعة للحصول على لقاح كورونا المستجد، التي تبدأ بالتسجيل على موقع وزارة الصحة للحصول على موعد لتلقي اللقاح، موضحا أن هذه المرحلة تختص بالمواطنين من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وتم اختيار المشروع الأوروبي بمدينة قنا ليكون المكان المخصص لتلقي اللقاح للمواطنين.