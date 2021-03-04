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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سريلانكا تعتمد لقاح سبوتنيك V الروسي

الخميس 04/مارس/2021 - 06:38 م
لقاح سبوتنيك V الروسي
لقاح سبوتنيك V الروسي
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أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تسجيل سريلانكا للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" وإجازته للاستخدام على أراضيها.

وذكر بيان للصندوق الروسي، الخميس، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" تم تسجيله في جمهورية سريلانكا في إطار الاستخدام الطارئ، مضيفًا أنه بذلك تصبح سريلانكا الدولة رقم 43، التي تجيز استخدام هذا اللقاح الروسي.

أشار البيان إلى أن لقاح "سبوتنيك V" يعتبر واحدًا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في العالم من حيث عدد الموافقات على تسجيله في الدول الأخرى.

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