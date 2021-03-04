سريلانكا تعتمد لقاح سبوتنيك V الروسي

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي تسجيل سريلانكا للقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد "سبوتنيك V" وإجازته للاستخدام على أراضيها.وذكر بيان للصندوق الروسي، الخميس، أن اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك V" تم تسجيله في جمهورية سريلانكا في إطار الاستخدام الطارئ، مضيفًا أنه بذلك تصبح سريلانكا الدولة رقم 43، التي تجيز استخدام هذا اللقاح الروسي.أشار البيان إلى أن لقاح "سبوتنيك V" يعتبر واحدًا من أفضل ثلاثة لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في العالم من حيث عدد الموافقات على تسجيله في الدول الأخرى.