«القباج» تطلق قافلة «كساء وغذاء» في بني سويف

أطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قافلة كساء وغذاء، لأسر بلا مأوي مقدمة من المجلس العربي للمسئولية المجتمعية ومؤسسة الحياة.وتضم القافلة التي أطلقتها وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارتها لمحافظة بني سويف بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، ورجل الأعمال محمد الأمين مؤسس مؤسسة المستقبل الأمين وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ٤٠٠ كيلو لحوم، و٢٠٠ كرتونة تموينية، و٢٠٠ بطانية، و٢٠٠ عباءة فاخرة، و٢٠٠ قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعها علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلا مأوي رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية.كما قامت نيفين القباج بتسليم ١٦ دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، بدعم من مؤسسة مستقبل الأمين، وتسليم مشروعات صغيرة للمرأة المعيلة من جمعية الشابات المسلمات.ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بني سويف وأعضاء مجلس النواب علي حسن الاستقبال، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تستثمر جهودها وأنشطتها في كل المحافظات وتتبني رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الأفراد في كل المحافظات والقري والنجوع.وأضافت أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة لا تعمل فقط على الفئات الأولى بالرعاية ولكن تعمل على جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل على تنمية الإنسان المصري والحفاظ علي كرامته، مشددة على أن تسليم الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة يهدف لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة أن الوزارة تعمل علي إعلاء قيمة العمل وتشجيع الأسر علي العمل والإنتاج.وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم التوسع في برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، متعهدة ببحث أي تظلم للأسر في البرنامج، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعمل على ميكنة كل أنشطتها، كما أنه بحلول عام ٢٠٢١ سيتم ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية على مستوى محافظات الجمهورية.وشددت على أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر في الشارع بلا مأوي، حيث تكثف الوزارة جهودها في هذا الإطار.ومن جانبه، قال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، إن وزيرة التضامن الاجتماعي لا تتأخر في أي دعم تطلبه المحافظة أو محافظات الجمهورية المختلفة.وأضاف أن هناك جهودًا كبيرًا تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، مشيدًا بدور مؤسسة المستقبل الأمين وافتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوي، ووضع حجر الأساس لمشروع مؤسسة المستقبل الأمين للخدمات المتكاملة، والذي يقام على مساحة ٣٥٠٠ متر، ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الأطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والأطفال بلا مأوي، كما يضم أيضًا مركزًا طبيًا متكاملًا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الأغراض.