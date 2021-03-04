محافظ بورسعيد يتابع مستجدات العمل في مشروع «مول الفرما»

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اليوم، مشروع مول الفرما الجديد، رفقة خلالها مجلس إدارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة والشركة المنفذة للمشروع والعميد نعمان محمد رئيس حي الشرق، واستمع لشرح تفصيلي عن باقى الأعمال والجوانب المتعلقة بحجم إنجاز العمل بالمشروع من الاستشاري المختص.وشدد المحافظ على المواعيد الزمنية المقررة للانتهاء من المشروع، وكافة الإجراءات اللازمة لتنفيذه بأسرع وقت وعلى أعلى مستوى.وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع مول الفرما يمثل إضافة للمشروعات العملاقة في المجال التجاري والسياحي، ويساهم في تحقيق الرواج التجاري للمحافظة، كما يعد واجهة حضارية ومشرفة لبورسعيد تماشيا مع الطفرة التى حققتها الدولة المصرية ببورسعيد.يذكر أن مشروع مول الفرما ببورسعيد يقام على مساحة ١٥٣٦٨م٢ ويتكون من دور أرضي وأول جراج بطاقة استيعابية ١٠٠ سيارة ودور ثاني وثالث ورابع بمساحة كل دور ٢٦٠٠م٢ ويضم ١٥٠ محل متعدد الأغراض بمساحات مختلفة، بالإضافة لدور خامس يضم عدد من المطاعم والكافيهات.