تونس وإيطاليا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

بحث وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي علي الكعلي، الخميس، مع سفير إيطاليا بتونس لورنزو فانارا، التعاون الاقتصادي والمالي القائم بين البلدين، وفرص تعزيز الاستثمار الإيطالي في تونس، خاصة في قطاع الطاقة والطاقات المتجددة.وأكد الجانبان، حسب بيان وزارة الاقتصاد التونسية، أهمية التنسيق في إعداد برنامج التعاون المالي للفترة القادمة (2024/2021)، والتركيز على المشاريع الجاهزة للتنفيذ في المجالات ذات الأولوية على غرار الرقمنة، ودعم الاقتصاد الأخضر، والتعليم العالي، ومساندة القطاع الخاص وغيرها.من جانبه، عبّر السفير الإيطالي عن استعداد حكومة بلاده لمواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة، سواء على الصعيد الثنائي أو متعدد الأطراف.وأشار إلى أن الجانب الإيطالي يعتزم توجيه الدعوة لتونس لحضور اجتماعات مجموعة "G20"، المزمع عقدها في شهر يونيو القادم بإيطاليا، حيث ستوفر هذه المشاركة فرصة لتدارس السبل والآليات الكفيلة بتكثيف التعاون في مختلف المجالات، الاقتصادية والاجتماعية.