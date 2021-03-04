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محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الجزائر ترحب باعتراف فرنسا بقتل المناضل علي بومنجل

الخميس 04/مارس/2021 - 08:42 م
علي بومنجل
علي بومنجل
وكالات
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تلقت الجزائر الخميس "بارتياح" اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957.

وأفاد التلفزيون العام "سجلت الجزائر بارتياح إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره تكريم المجاهد الشهيد علي بومنجل".

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