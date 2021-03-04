الجزائر ترحب باعتراف فرنسا بقتل المناضل علي بومنجل

تلقت الجزائر الخميس "بارتياح" اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنّ المحامي والزعيم الوطني الجزائري علي بومنجل "تعرّض للتعذيب والقتل" على أيدي الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية في 1957.وأفاد التلفزيون العام "سجلت الجزائر بارتياح إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قراره تكريم المجاهد الشهيد علي بومنجل".