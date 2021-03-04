مصرع ربة منزل صدمتها سيارة نقل بملوي في المنيا

توفيت ربة منزل في حادث تصادم سيارة نقل على أحد الطرق الفرعية بقرية ديروط أم نخلة التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، أثناء مزاولتها رياضة المشي، وتم نقلها لمستشفى ملوي العام وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين مدير مستشفى ملوي العام بوصول نرمين خيري رزق، 45 سنة، ربة منزل ومقيمة بقرية ديروط أم نخلة التابعة للمركز جثة هامدة وبها إصابات بمختلف أنحاء جسدها.تبين من تحريات العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا أن ربة المنزل كانت تسير بأحد الشوارع الرئيسية لمزاولة رياضة المشي بهدف تخسيس وزنها عندما صدمتها سيارة نقل «تريللا» وفرت هاربة ولفظت أنفاسها الأخيرة على الفور.تحرر عن الواقعة المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، التي كلفت مباحث المركز بسرعة ضبط وإحضار سائق السيارة المتسبب في الواقعة.