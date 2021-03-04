رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

منصة الحوار والتعاون ترحب بزيارة البابا فرنسيس إلى العراق

الخميس 04/مارس/2021 - 05:01 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت
طباعة
يترقب العالم بأسره، وبخاصة في المنطقة العربية، باهتمام كبير الزيارة التاريخية المرتقبة للبابا فرنسيس الى العراق في الفترة من 5-8 مارس 2021، وإن منصة الحوار والتعاون بين المؤسسات والقيادات الدينية في الوطن العربي، تشيد وتثمن هذه الزيارة الاستراتيجية والتاريخية إلى العراق، وترى بأنّها مهمة وحيوية ويجب أن يكون لها انعكاسات مهمة على مستقبل التعايش السلمي في العراق والمنطقة وذلك للأسباب التالية:

• إنها أول رحلة بابوية على الإطلاق إلى العراق، حيث إنّ البابا يوحنا بولس الثاني قد قام بزيارة روحيه إلى العراق عام 2000. وهذه الزيارة الفعلية لتعكس وتؤكد أهمية العراق موطن الأديان والأنبياء وأتباعهم، ومكانته الاستراتيجية، وهي تمثل أيضا رسالة قوية لدعوة المجتمع الدولي، لدعم استقرار العراق وإعادة إعمار هذا البلد الذي عانى من حروب ودمار ومآسٍ أثقلت كاهل المجتمع العراقي بكافة أديانه وطوائفه وقومياته، وأن يرسخ العراق دوره كمركز انفتاح وصون للمواطنة المشتركة الحاضنة للتنوّع.

• إن الزيارة إلى مدينة أور التاريخية واللقاء بممثلين عن مختلف أديان وطوائف العراق تُعدان حدثًا رمزيًا ذا أهمية كبرى، وهو حدث سيُعمّق الوحدة بين العراقيين على اختلاف انتماءاتهم وعقائدهم الدينية، وبخاصة أن العراق يعد مهدًا لحضارات وثقافات متنوعة تركت أثرًا كبيرًا في حياة البشرية جمعاء.

• إن الزيارة المقررة إلى النجف الأشرف، واللقاء مع سماحة السيد السيستاني يعدان مؤشرًا إيجابيًا كبيرًا ومهمًا، خاصة لاستنهاض الدور المشترك بين القيادات الدينية العالمية لمواجهة خطاب الكراهية وتعزيز الحوار والتسامح وقبول الآخر وإشاعة قيم العدالة والسلام. ونأمل أن تسهم هذه اللقاءات التاريخية، التي تأتي استكمالًا للقاءات أخرى هامة قام بها البابا الحالي وأسلافه للعالمين العربي والإسلامي، في تقوية النسيج الاجتماعي في العراق وفتح آفاق جديدة في تعزيز مبدأ العيش المشترك، وترسيخ علاقات الثقة المتبادلة بين جميع المكونات، وتعزيز الأخوة الإنسانية التي تسهم في مواجهة خطاب الكراهية والإسلاموفوبيا.

• إنّ زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية إلى العراق تمثل بادرة خير تبعث الأمل في نفوس المسيحيين في العراق والمنطقة العربية، وتعزز الثقة لديهم بالتشبث والبقاء في أرضهم ومناطقهم ودولتهم وأراضيهم، والحيلولة دون رحيلهم الى خارج مواطنهم الأصلية، لأنّ المسيحيين جزء أصيل من مكونات المجتمع العراقي، ويشكلون عاملًا حيويًا في نسيج مجتمعه المتنوع، وإلى جانب هويتهم المسيحية، لهم خصوصيتهم الإثنية والقومية. وعليه نتطلع إلى أن تعزز هذه الزيارة ثقافة الحوار والعيش المشترك، وبناء التماسك الاجتماعي في العراق والمنطقة، انطلاقًا من أسس المواطنة المشتركة.

• كما تثمن منصة الحوار كافة اللقاءات والزيارات التي سيعقدها البابا فرنسيس في كل من بغداد وأربيل ومناطق أخرى من العراق، وتتطلع أن تسهم المحادثات مع القيادات الدينية المتنوعة وصانعي السياسات بمزيد من دعم الاستقرار وبناء التماسك الاجتماعي بين مختف الأطياف الدينية والقومية والإثنية في العراق الحبيب.

إنّ منصة الحوار لتتطلع إلى أن تعزز هذه الزيارة وتدعم جهود صناع السلام ومراكز الحوار والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية والمختصين في الحوار بين أتباع الأديان والعاملين في برامج الحوار بين أتباع الأديان.

ويُذكر أن منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، هي منصة إقليمية أطلقت في شهر فبراير 2018م بمبادرة من مركز الملك عبدالله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد)، وتعد منصة الحوار الأولى من نوعها في العالم العربي التي يعمل من خلالها القيادات والمؤسسات الدينية ونشطاء الحوار في المنطقة بالتعاون مع كايسيد على تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك، وبناء التماسك الاجتماعي في المنطقة انطلاقًا من أسس المواطنة المشتركة.

موضوعات متعلقة

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أول صورة لقتيل السلام قبل ذبحه على يد ابن خالته

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

الصور

image description

توافد كبار السن لتلقى لقاح كورونا فى أسوان (صور)

image description

«الطيبي» يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بأسيوط

image description

أهالي أسيوط يتلقون الجرعة الأولى من لقاح كورونا

image description

جامعة أسيوط تعلن نجاح مركز تعليم الكبار في محو أمية 2943 مواطنًا

image description

تغيب 440 طالبا عن امتحانات الصف الثاني الإعدادي بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

حقيقة طرد رئيس جامعة سوهاج لـ4 من أعضاء هيئة تدريس

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

إجراءات الحصول على معاشات استثنائية بقيمة 323 جنيهًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

رئيس تويتر يستحوذ على «تايدل» المنصة الموسيقية لجاي زي

مذيع بريطاني يتلقى تعويضًا ماليًا بسبب اختراق هاتفه الجوال

المستجدات الأخيرة حول موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية

حقائق مدهشة عن الماء والغذاء

أيام زمان

فوجئت بها محترقة عن آخرها.. ماساة الفنانة صباح مع شقتها

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

المصرية اللبنانية تتعاقد مع «سينرجي» لتحويل «صالة أورفانيللي» إلى فيلم

الأحد.. جاليرى دروب يستضيف معرض «منتهى الحب»

متخصصون فى النشر: يجب إدراك التطور التكنولوجى فى الترويج للكتاب

الأحد.. «الشعر النسائي» على طاولة مركز إبداع الست وسيلة