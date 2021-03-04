بيلاروسيا تسجل 1174 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة البيلاروسية، الخميس، تسجيل 1174 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 291 ألفًا و621 مصابًا.وذكرت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء (بلتا- نيوز) البيلاروسية، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى ألفين و11 حالة، بينما وصل عدد المتعافين من المرض إلى 282 ألفًا و39 شخصًا فور تسجيل ألف و273 حالة تعافٍ جديدة منذ أمس الأربعاء.وأجرت بيلاروسيا، منذ بدء تفشي الوباء، 4 ملايين و951 ألفًا و979 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا".يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 114 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و530 ألف شخص.