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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

رفع الحظر عن تصدير البطاطس المصرية إلى السوق الروسية

الخميس 04/مارس/2021 - 05:30 م
البطاطس المصرية
البطاطس المصرية
أ ش أ
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أعلنت هيئة الرقابة البيطرية والزراعية الفيدرالية الروسية "روس سيلخوزنادزور" أنها تنوي استئناف استيراد البطاطس من ثلاث مناطق مصرية.

وجاء في بيان للهيئة الروسية اليوم الخميس - أن "ممثلي إدارة الحجر الزراعي المركزي سوف يرسلون في المستقبل القريب معلومات إضافية لطرق البحث المخبري إلى القسم الروسي، وبعد ذلك ستنظر الهيئة في موضوع استئناف استيراد البطاطس من المناطق الثلاث المصرية، التي فرضت عليها حظرا في عام 2018".

وتعتبر مصر هي المورد الرئيسي للبطاطس لروسيا.

ووفقًا لمصلحة الجمارك الفيدرالية في روسيا، بلغت واردات البطاطس المصرية في 2020 حوالي 194.445 طنا أي 65.2 % من إجمالي حجم الواردات الروسية من البطاطس.

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