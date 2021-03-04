وزير الطاقة السعودي: الضبابية مازالت تكتنف تعافي سوق النفط

قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، اليوم الخميس، إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها.و كان وزير الطاقة السعودي، يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.