وزير الطاقة السعودي: الضبابية مازالت تكتنف تعافي سوق النفط
الخميس 04/مارس/2021 - 05:40 م
وكالاتطباعة
قال الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، اليوم الخميس، إن الوضع تحسن في سوق النفط لكن توقعات تعافي الطلب مازالت الضبابية تكتنفها.
و كان وزير الطاقة السعودي، يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.
و كان وزير الطاقة السعودي، يتحدث في افتتاح اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤهم، فيما يعرف بمجموعة "أوبك+"، للبت في زيادة إنتاج النفط أو إبقائه مستقرا.