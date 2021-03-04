رئيس غينيا بيساو: تاريخ مصر مصدر فخر لجميع الأفارقة

أكد رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو أن تاريخ مصر مصدر فخر لجميع الأفارقة، معربا عن تطلع بلاده لمزيد من التعاون الوثيق مع مصر في جميع المجالات، واصفًا بلاده بأنها "دولة شقيقة وصديقة لمصر منذ استقلالها".قال إمبالو، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية، الخميس، "إنه من دواعي سروري أن أجد نفسي في بلدي الثاني (مصر)، وأن أقول أن اليوم هو يوم التلاقي، لأن جميع الدول الإفريقية تشعر بالرئاسة والدبلوماسية المصرية".أضاف: "نتذكر كفاح الرئيس الراحل جمال عبدالناصر... إنه تاريخ إفريقي.. واليوم أنتم ملتزمون على هذا الدرب، وعندما كنا شبابا قرأنا الكثير فيما يتعلق بتاريخ مصر، وهو مصدر الفخر لكل الأفارقة".وتابع أن مباحثاته مع الرئيس السيسي تناولت تبادل الخبرات في مختلف المجالات، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتبادل التجاري وإعادة فتح السفارة المصرية في غينيا بيساو، وسفارة غينيا بيساو في مصر، كما كان الوضع في السابق، فضلا عن بحث التعاون في المجال الأمني ومجال الدفاع.