توافد كبار السن لتلقي لقاح كورونا في أسوان (صور)

بدأت مديرية مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، مساء اليوم، تطعيم المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، الذين سجلوا أسمائهم عبر موقع وزارة الصحة والسكان، بلقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم».وخصصت مديرية الشئون الصحيه بأسوان مستشفى الصدر للمواطنين المتوافدين للتطعيم بلقاح كورونا المستجد من فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.وتوافد العديد من فئة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح كورونا المستجد بمقر مستشفى الصدر بأسوان.