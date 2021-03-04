نعاه الرئيس السيسي.. أبرز المعلومات عن اللواء كمال عامر

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، والذي وافته المنية صباح اليوم.وكتب الرئيس السيسي عبر حسابه على تويتر قائلا: "لقد فقدت مصر اليوم واحدًا من أغلى رجالها، معلمي وأستاذي وقائدي اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"، وتابع الرئيس: "كان الفقيد خير معلم، وقائدًا مخلصًا وأمينًا لتراب هذا الوطن حتى آخر لحظة في حياته.. اللهم ارحم الفقيد الغالي، وألهم أسرته وذويه الصبر والسلوان".​وفي السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز المعلومات عن اللواء كمال عامر:- شغل عدة مناصب عسكرية ومدنية رفيعة، منها قائد الجيش الثالث الميداني، ومدير المخابرات الحربية من 1995 إلى 1997.- كما شغل منصب محافظ مطروح بين عامي 1997 و1999، ومحافظ أسوان بين عامي 1999 و2001.- حصل على ماجستير العلوم العسكرية أكتوبر 1972، ودرجة الزمالة في الاستراتيجية العسكرية في يونيو 1984.- حصل على العديد من الدورات العسكرية في مجالات مختلفة، كما حصل على دراسات مدنية عليا في العلوم الاجتماعية والدراسات الإسلامية، ودرجة الدكتوراه في الاستراتيجية القومية من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.- كانت التجربة النيابية الأولى لكمال عامر عند تعيينه عضوا بمجلس الشورى عام 2012 بقرار جمهوري، حتى حل المجلس في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013.- فاز بعضوية مجلس النواب في فصله التشريعي السابق 2015- 2020 كعضو في قائمة "في حب مصر" وانتخب رئيسا للجنة الدفاع والأمن الوطني.- في الانتخابات الأخيرة فاز عامر بعضوية مجلس النواب عن القائمة الوطنية كأحد مرشحي حزب حماة الوطن، وحافظ على موقعه رئيسا للجنة بعد انسحاب منافسه الوحيد.- توفيت قرينة النائب كمال عامر في يوليو الماضي.