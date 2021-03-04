بدء اجتماعات الغرف الإفريقية الفرانكفونية السنوية

أعلن مصدر رسمي موريتاني بدء اجتماعات الغرف الإفريقية الفرانكفونية في غرفة التجارة الموريتانية في نواكشوط.وقال المصدر- في بيان اليوم الخميس- إن اجتماعات اتحاد الغرف الإفريقية الفرانكفونية للتجارة تُعقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمباني غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية في نواكشوط، برئاسة السيد أحمد باب ولد اعلي رئيس الغرفة الرئيس الدوري لمنطقة شمال إفريقيا.وأضاف أن هذه الاجتماعات تهدف لمناقشة حصيلة عمل الاتحاد خلال السنة الماضية وأهم المشروعات التي يعتزم الاتحاد تنفيذها والتي من ضمنها برنامج تكوين مهني لصالح أعضاء الغرف الإفريقية في الاتحاد، فضلًا عن تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية بين الدول التي تنتمي لها هذه الغرف.