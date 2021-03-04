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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضحايا «مستريحة الغربية»: «سرقت مننا 30 مليون جنيه وهربت» (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 06:13 م
ضحايا الغربية
ضحايا الغربية
أحمد فودة
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شهدت قرية كفر الديب التابعة لمركز ومدينة زفتي بمحافظة الغربية، واقعة نصب جديدة بطلتها سيدة جمعت 30 مليون جنيه بحجة عمل جمعيات وتشغيلها بمجال الكرتون والعقارات، وهربت بعد أن طالبها الأهالي برد المبالغ المالية، وهجرت زوجها وأولادها، وأوهمت الأهالي بدفع فوائد يومية بلغت في بعض الحالات 10 آلاف جنيه.

طرق النصب على الأهالى بقرية كفر الديب بزفتي تعددت من «مستريحة» القرية ذات الـ50 عامًا، حيث أوهمت البعض أنها تعمل في تجميع الجمعيات والبعض الأخر أنها تتاجر في العقارات وتارة آخرى بمجال الكرتون الذي يعمل به شقيقها وأنه يملك مستخدمة وسطاء من أهالي القرية لجذب الضحايا مقابل نسبة من الفوائد اليومية، حتى ذاع سيطها في القرية والقرى المجاورة لتجمع ملايين الجنيهات وتهرب بها بعد كشف أمرها على جروب فيس بوك خاص بأهالي القرية.

التقت «الدستور» محمد رمضان، أحد الضحايا، حيث قال إن هناك كثيرين باعوا ماشيتهم وأخدوا قروضًا لتشغيل أموالهم مع «المستريحة» وأنها اتصلت به في شهر أكتوبر لإبلاغه بأنها تتاجر في العقارات بمدينة طنطا وتصرف أرباحا بنسبة كبيرة، فقام بتسليمها ٥٢٥ ألف جنيه ولم يتقاضي أي أرباح حتى هربت خارج القرية.

وقال شكري مبارك، أحد الضحايا، إنه كان دائم التعامل مع المستريحة في الجمعيات الشهرية، وفي يوم اتصلت به وأبلغته أن شقيقها يتاجر في الكرتون ويصدره خارج البلاد ويحقق أرباحا كبيرة، وأنها تريد توظيف أمواله مقابل أرباح تتعدى 30%.

وأضاف: «أودعت ٨٠٠ ألف جنيه لها في شهر أكتوبر الماضي ووعدتني بصرف الأرباح بداية من ديسمبر، وعند قدوم موعد صرف الأرباح تخلفت عن الموعد وبدأت في تقديم الأعذار، وبدأ الضحايا يظهرون داخل القرية، وفي بداية العام الجديد هربت من القرية فذهبنا إلى الأموال العامة لتحرير محاضر لها، مشيرًا إلى أنها جمعت من الأهالي 30 مليون جنيه.

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