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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البطوطي» يكشف بنود خارطة تحقيق «السياحة المستدامة»

الخميس 04/مارس/2021 - 08:04 م
الدكتور سعيد البطوطي
الدكتور سعيد البطوطي
فاتن غلاب
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قال الدكتور سعيد البطوطي عضو مفوضية السفر الأوربية، إن دليل تنفيذ السياحة المستدامة الذي أصدرته المفوضية، يضمن مجموعة من الأدوات، منها خارطة طريق نهائية للوجهات الأوروبية حول كيفية التعامل مع كل خطوة في الطريق نحو التحول المستدام.

وأكد "البطوطي" لـ"الدستور"، أن هناك دليلا على أن التوقف المؤقت للسياحة قد سرّع الاتجاه الحالي نحو زيادة الاهتمام بالاستدامة بين السائحين والمجتمعات المحلية والشركات، ومع إعادة التشغيل وإعادة نمو اقتصاد الزائرين خلال الأشهر والسنوات القادمة هناك فرصة للقيام بذلك بشكل مختلف وإمكانية استخدام المبادئ المستدامة لدعم التنمية بحيث تجلب فوائد دائمة توازن بين احتياجات الناس والأرباح وكوكب الأرض.

وأشار إلى أن الدليل يحتوي على جزئين، الجزء الأول يشمل على الحاجة الملحة للتغيير بخصوص الأمور الثلاثة: الديون البيئية وتغير المناخ وانهيار التنوع البيولوجي، أما الجزء الثاني فيتناول شرح الاستدامة وأركانها الثلاثة وأهداف التنمية المستدامة وكفاءة استخدام الموارد والتعافي المسؤول.

أولا: الديون البيئية
 حيث نستهلك موارد أكثر مما يمكن أن يخلقه كوكبنا، مما يخلق "دينًا" يتعين على الأجيال القادمة سداده.
 
ثانيا: تغير المناخ
 التغيرات المناخية المقلقة تشمل ارتفاع مستوى سطح البحر وأنماط الطقس غير المستقرة وزيادة درجات الحرارة بسبب ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى في غلافنا الجوي الناتجة عن النشاط البشري، هناك إجماع علمي قوي على أن مناخ الأرض يتغير وأن البشر هم المسؤولون. الأصول الطبيعية الرئيسية مهددة بالتدهور، وبالتالي قدرتها على دعم سبل العيش المحلية وجذب وإرضاء الزوار.

فالاحتباس الحراري أزمة تواجه العالم بأسره، وكواحد من القطاعات الاقتصادية الرائدة في العالم، يجب أن تتحمل السياحة نصيبها العادل من المسؤولية ويجب أن تتصرف بمسؤولية. يُقدَّر أن السياحة مسؤولة عن حوالي 8% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، فغاز الدفيئة GHG الذي يساهم في الاحتباس الحراري هو ثاني أكسيد الكربون وتتولد هذه الانبعاثات من النقل الذي يولد 75% من تلك الانبعاثات، يمثل السفر الجوي 35% منها + 21% من استخدام الطاقة في أماكن الإقامة + 4% من الأنشطة السياحية الأخرى.
 
ثالثا: انهيار التنوع البيولوجي
تتدهور الطبيعة عالميا بمعدلات غير مسبوقة في تاريخ البشرية. لقد تفاقمت الأزمة بسبب تغير المناخ ولم تساعدها الزيادة في المناطق البرية سابقا المستخدمة لتطوير السياحة في جميع أنحاء العالم، والأزمة الناتجة عن الخسارة الكارثية المتزايدة للتنوع البيولوجي هي الظواهر الرئيسية الأخرى التي تهدد بقاء الإنسان.

رابعا: أهداف التنمية المستدامة
 يمكن إدراج جميع جهود الاستدامة في إطار موضوعات "أهداف التنمية المستدامة" العالمية السبعة عشر للأمم المتحدة UN’s 17 global “SDGs” والتي تم اعتمادها مِن قِبل جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 باعتبارها دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار بحلول عام 2030.
 
خامسا: الركائز الثلاث للاستدامة
الاستدامة ترتكز على أعمدة ثلاث هي البيئية والاجتماعية والاقتصادية. في بعض الأحيان خاصة على المستوى المؤسسي يتم تصنيف هذه المبادئ في ثلاث نقاط هي الأشخاص People والربح Profit والكوكب Planet بمعنى قياس مدى المسؤولية الاجتماعية من خلال العمليات (الأشخاص) ومدى المسؤولية البيئية (الكوكب).. بالإضافة إلى المقياس الاقتصادي لحساب الربح والخسارة.

سادسا: كفاءة الموارد
بمعنى التسلسل الهرمي للنفايات (المنع – إعادة الاستخدام – التدوير أو تصنيع السماد- استرداد القيمة مثل توليد الطاقة- دفن النفايات) والاقتصاد الدائري، والسياحة يمكن أن تكون نشاطًا مضيفا للغاية في بعض المجالات مثل نفايات الطعام وفقدان الطاقة والمواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد. تعتمد كفاءة الموارد على تقليل كمية النفايات (والتكاليف)، ويوجه التسلسل الهرمي للنفايات الممارسين بهدف منع الهدر وإعادة استخدام الموارد قدر الإمكان.
 
سابعا: التعافي المسئول
إيجاد فرص "لإعادة البناء بشكل أفضل" في أعقاب جائحة COVID-19 والتي أثرت بشدة على صناعة السياحة، وستظهر آثارها الآن واضحة على الشركات والمجتمعات خاصة المجتمعات الأكثر اعتمادا على السياحة.

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