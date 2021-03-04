نقيب الأشراف ناعيًا اللواء كمال عامر: وطني من الطراز الفريد

تقدم السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، وكيل أول مجلس النواب السابق، بخالص العزاء في وفاة اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذي وافته المنية اليوم.وأكد نقيب الأشراف، في بيان له، الخميس، أن اللواء كمال عامر كان زميلًا عزيزًا وقائدًا وبرلمانيًا قديرًا، ووطنيًا من الطراز الفريد، لم يُعرف عنه إلا انضباطه الشديد وحسن الخلق والجدية التامة في العمل.ودعا وكيل أول مجلس النواب السابق المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمته لخدمة الوطن في ميزان حسناته.وتولى اللواء كمال عامر عدة مناصب، أبرزها قائد للجيش الثالث الميداني، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع بالقوات المسلحة، ومحافظ مطروح، وأخيرًا رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.