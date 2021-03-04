الخارجية الأمريكية تهنئ بلغاريا بذكرى عيد التحرير

هنأ وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن، الحكومة البلغارية بمناسبة عيدها الوطني الذي تحتفل به سنويًا في يوم 3 مارس.ونشر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الأمريكية بيان لبلينكن قال فيه: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ بلغاريا، قيادة وشعبا، بمناسبة بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد التحرير، لطالما كانت صوفيا وواشنطن وحلفاء وشركاء، حيث تشترك الولايات المتحدة وبلغاريا في الالتزام بالحريات وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية".وتابع: "بينما نتعافى من الوباء العالمي، نعيد إحياء اقتصاداتنا، ونقوي مؤسساتنا، ونتصدى للتحديات الإقليمية والعالمية المشتركة، ونزيد من تطوير شراكتنا الاستراتيجية، حيث نتطلع دوما إلى تعزيز أواصر الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين".