خالد خضر: «الأوقاف» لا تألو جهدًا فى خدمة بيوت الله

تواصل مديرية أوقاف القاهرة، اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة.وأكد الشيخ خالد خضر، مدير مديرية أوقاف القاهرة، أن الإسلام دين النظافة والطهارة، والاعتناء بالمساجد من الأعمال الصالحة التي يثاب فاعلها عند الله (عز وجل)، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "من أخرج أذىً من المسجد بنى الله له بيتا في الجنة"، موضحًا أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدًا في خدمة بيوت الله (عز وجل)؛ حتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها.