أهالي مطروح يتلقون لقاح كورونا بمركز القلب (فيديو)

تلقي أهالي مطروح، منذ قليل، جرعة لقاح كورونا عقب الانتهاء من فحصهم في العيادات المخصصة بمركز القلب.وتم فحص المواطنين بعد مراجعة بيناتهم والموافقة المستنيرة، حيث تم قياس الضغط والسكر قبل تطعيمهم وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.واستقبل مركز قلب مطروح بمستشفى مطروح العام، اليوم، مواطني المحافظة المتلقين لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية لمواجهة كورونا.وخصص مركز قلب مطروح عيادات لفحص المواطنين قبل تلقي لقاح كورونا ومتابعتهم بعد الفحص.