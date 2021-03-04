أول تحرك من الاتحاد الأوروبي ضد لندن بشأن نقل الأغذية

تدرس المفوضية الأوروبية إمكانية اتخاذ إجراء قانوني بعدما أعلنت لندن عن خطوة لتمديد فترة السماح الخاصة بالقواعد الجديدة لنقل المواد الغذائية بين أيرلندا الشمالية وباقي المملكة المتحدة.وقال المتحدث باسم المفوضية، دانيال فيري، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي "تبحث اتخاذ خطوات تالية، سوف نستخدم آلية تسوية المنازعات بموجب اتفاق الانسحاب".أوضحت بروكسل أن بريطانيا مددت المرحلة الانتقالية لبروتوكول رئيسي خاص بتوصيل المواد الغذائية إلى أيرلندا الشمالية، بشكل أحادي، حتى أكتوبر المقبل، بدون استشارة الاتحاد الأوروبي.