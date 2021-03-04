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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

نيوزيلندا تدعو «فيسبوك وجوجل» لإبرام صفقات مع وسائل الإعلام المحلية

الخميس 04/مارس/2021 - 05:23 م
فيسبوك وجوجل
فيسبوك وجوجل
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دعا وزير الإعلام النيوزيلندي كريس فافوي شركتا "جوجل" (Google) عملاق محركات البحث، و"فيسبوك" (Facebook) عملاق منصات التواصل الاجتماعي، الأمريكيتين بعقد صفقات مع وسائل الإعلام المحلية فيما يخص الدفع مقابل الحصول على الأخبار، على غرار الصفقات التي أبرمتها الشركتان في أستراليا.

وأكد الوزير النيوزيلندي - وفق ما أورده موقع صحيفة (جابان توداي) الإلكتروني - أنه يفضل أن يتم إبرام الصفقات من خلال التفاوض، مشيرا إلى أنه أجرى محادثات مع الشركتين الأمريكيتين خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن تقدم المحادثات بين وسائل الإعلام التقليدية والمنصات الرقمية سيحدد كيفية صياغة الحكومة لوائحها بشأن هذه المسألة، لافتا إلى أن وسائل الإعلام التقليدية تواجه أزمة مالية كبيرة.

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