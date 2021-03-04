314 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، الخميس، تسجيل 314 إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 235 ألفًا و647 مُصابًا.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و148 حالة فور تسجيل حالتي وفاة منذ أمس الأربعاء.. مضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 229 ألفًا و267 شخصًا منذ بدء تفشي الوباء حتى الآن.كما أشارت إلى أن أذربيجان أجرت 9183 اختبارًا للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا على مدار أمس، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و627 و991 اختبارًا.يُشار إلى أن وباء "كورونا" أصاب منذ بداية تفشي المرض حوالي 114 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، توفي منهم أكثر من مليونين و530 ألف شخص.