الرئيس الجزائري يجري مباحثات سياسية مع رؤساء 3 أحزاب

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، قادة 3 أحزاب سياسية وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس تبون مع مختلف القوى السياسية بالبلاد.وقال بيان للرئاسة الجزائرية:"إن الرئيس تبون استقبل كمال بن سالم، رئيس حزب التجديد الجزائري، والطيب زيتوني الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر سعدي رئيس حزب طلائع الحريات بالنيابة، في إطار المشاورات التي يجريها السيد الرئيس مع قادة الأحزاب السياسية".والتقى الرئيس الجزائري خلال الفترة الماضية كل من عبد القادر بن قرينة، رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل وسفيان جيلالي رئيس حزب جيل جديد، وعبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم "حمس"، ويوسف أوشيش الأمين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية، وبرفقته عضو الهيئة الرئاسية للحزب حكيم بلعسل، وفيلالي غويني رئيس حزب حركة الإصلاح الوطني، لطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، ولمين عصماني، رئيس حزب صوت الشعب، وجمال بن عبد السلام، رئيس جبهة الجزائر الجديدة.