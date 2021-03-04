اليونان: سوف يتم بناء منتزه محل مخيم موريا للاجئين

أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن أنه سوف يتم بناء منتزه محل مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس.وقال ميتسوتاكيس في اجتماع مع عمد الجزر اليونانية، التي تستضيف لاجئين، إنه سوف يتم أيضا استبدال مخيم كارا تيبي، الذي تم استخدامه بعد أن آتي حريق على مخيم موريا عام 2020، وفقا لصحيفة كاثيميريني.ونقل عن ميتسوتاكيس القول إنه على الرغم من طبيتعه المؤقتة، كارا تيبي مازال أفضل كثيرا عن ما كان عليه موريا.وأوضح ميتسوتاكيش أنه من خلال الدعم والمساعدة المالية للاتحاد الأوروبي، سوف يتم بناء مركز جديد لاستقبال المهاجرين في مكان أخرى في ليسبوس.ويذكر أن مخيم موريا تدمر بأكمله تقريبا في حريق اندلع في سبتمبر الماضي. وفي ذلك الوقت كان يعيش فيه 12 الفا و500 لاجئ ومهاجر.ويعيش حاليا في مخيم كارا تيبي المؤقت، الذي تبلغ سعته 10 آلاف شخص، أقل من 7000 شخص، وتقول منظمات الإغاثة إن الأوضاع في المخيم المؤقت أقل من أدنى المعايير بصورة كبيرة.ووفقا لوزارة الحماية المدنية، يعيش حاليا نحو 15 ألف من اللاجئين والمهاجرين في جزر بغرب إيجة.