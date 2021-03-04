أعمال العنف والفوضى تفسد الانتخابات الفرعية في كينيا

اندلعت أعمال العنف في عدة مناطق كينية، في الوقت الذي يُدلي فيه الناخبون بأصواتهم في الانتخابات الفرعية.وسادت الفوضى في مركز اقتراع بمقاطعة ناكورو، حيث اتهمت مجموعة من الشباب النائب "لانغاتا نيكسون كورير" برشوة الناخبين، ما أدى لنشوب اشتباكات، واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريقها.وأصيب ثلاثة صحفيين بجروح طفيفة في الحادث، كما تحطمت سيارة النائب كورير في الشجار، وأمر مدير لجنة الانتخابات في ناكورو "كورير" والقادة الآخرين المتحالفين مع نائب الرئيس ويليام روتو بالخروج من مركز الاقتراع، إلا أن السياسيين، ومن بينهم السيناتور سوزان كيهيكا وكيبشومبا موركومين، رفضوا الخروج وقاوموا الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لإجبارهم على الخروج من مركز الاقتراع.من ناحية أخرى، اشتبكت الشرطة مع أنصار حزب التحالف الديمقراطي في مقاطعة كيسي، وألقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، واحتجزت بعضهم أيضًا، وذلك بعد اعتقال مرشح الحزب موسى نياندوسي نياكيريمبا، الذي يخوض انتخابات كياموكاما الفرعية.