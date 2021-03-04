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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

أسامة الأزهرى يهنئ العاهل الأردنى بمرور 100 عام على تأسيس المملكة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:02 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
أميرة العناني
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هنأ الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الملك عبدالله الثاني ملك الأردن والشعب الأردني الشقيق بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الأزهري في بيانه، إن الأردن على مدى مائة عام سطر أحرفًا خالدة في سجل المنطقة العربية، ونجح في إحراز انجازات تنموية على المستويين المحلي والعالمي وقدم نموذجا وطنيا مستقرا وملهما في المنطقة.

وأشار الأزهري إلى الأخوة العميقة والدور الإقليمي المهم الذي تلعبه الدولتان -مصر والأردن- في مواجهة التحديات والأخطار التي تهدد المنطقة، وتكاتف الدولتين للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والجماعات المتطرفة.

ودعا الأزهري أن يحفظ الله المملكة الأردنية الشقيقة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار، وأن تحقق المزيد من التقدم والرخاء، ولأمتنا العربية والإسلامية العزة والمجد والرفعة وأن يعم السلام والخير العالم كله.

ويوافق أبريل المقبل مرور مائة عام على دخول الملك المؤسس عبدالله الأول إلى عمان وتوحيد المناطق الأردنية وترتيب الشئون الأردنية.

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