«الروضة الندية فى شرح الأحاديث القدسية».. أحدث إصدارات الأوقاف

أصدر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أحدث إصداراته "الروضة الندية في شرح الأحاديث القدسية"، موضحا أن هذه الموسوعة من أهم الموسوعات التي تناولت الأحاديث القدسية إن لم تكن فريدة في بابها، وقام بجمعها وترتيبها وتخريجها وشرحها ومراجعتها نخبة من أبرز علماء الحديث في العصر الحاضر هم أعضاء لجنة السنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع فريق متميز من الباحثين بالمجلس.وتتناول الموسوعة ما ورد من الأحاديث القدسية في الكتب الستة: (صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن النسائي، سنن ابن ماجة) جمعًا واختيارًا وتخريجًا وشرحًا في أسلوب ميسر، ما يجعلها زادًا للعالم والباحث والمثقف وطلاب العلم على حدٍّ سوا، كلٌّ يجد فيها بفضل الله وكرمه طِلبته ومُبتغاه.وتبرز الموسوعة أهم الموضوعات والقضايا التي تناولتها الأحاديث القدسية، في علم العقيدة، وفي أبواب العبادات، ومكارم الأخلاق، وبيان سعة وعظم رحمة الله (عز وجل) بخلقه، وما يتعلق ببعض قصص وفضائل الأنبياء (عليهم السلام)، وغير ذلك من الموضوعات الهامة.