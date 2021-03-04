محافظ قنا يتفقد عدة مدارس لمتابعة امتحانات النقل

تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عدة مدارس اليوم، لمتابعة انتظام أعمال امتحانات النقل للمرحلتين الإعدادية والثانوية ورافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث بدأ محافظ قنا جولته بمدرسة السيدة زينب الثانوية التي كان بها 287 طالبة قسم علمي و128 طالبة قسم أدبي بالصف الثاني الثانوي لأداء أمتحان مادة اللغة الفرنسية.والتقى بالطلاب للتأكد من توفير الراحة التامة لهم وأن مستوى الامتحان يتناسب مع قدرات جميع الطلاب ثم تفقد أيضا مدرسة جنوب قنا الإعدادية بنات لكي يتأكد من سير عملية الامتحانات بكفاءة ورؤية ما يحتاجه الطلاب والاستماع لهم ومعرفة المعوقات التي تعرقل سير عملية الامتحانات داخل اللجان، واختتم الداودي جولته بمدرسة فاطمة الزهراء.