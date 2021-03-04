ضبط عاطلين بتهمة قتل شاب بسمنود

تمكنت مباحث مركز شرطة سمنود من ضبط عاطلين بتهمة قتل شاب بطلقة نارية في الرقبة من الخلف، وإلقاء جثته على ضفاف النيل بطريق قرية الراهبين- كفر الصارم.وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم مركز سمنود بورود بلاغات من الأهالي تفيد بعثورهم على جثة شاب ملقاة على ضفاف النيل مصابا بطلقة نارية نافذة في الرقبة ومجهول الهوية.وبتشكيل فريق بحث وتحرٍ، تم التعرف على هوية المجنى عليه، حيث يدعى أحمد عبدالرحيم عبدالستار البدوى، وشهرته "الطفشة"، يبلغ من العمر ٢٠ سنة، ومقيم بقرية الراهبين.كما أكدت التحريات، التى أجراها الرائد محمد عمارة رئيس مباحث قسم مركز سمنود، أن وارء مرتكبى الواقعة "السعيد. م. ع"، وشهرته "سعيد البرنس"، عاطل، ومقيم بقرية كفر حجازى دائرة مركز المحلة، و"فاروق. ا. ع" عاطل، ٢٨سنة، مقيم بقرية كفر حجازى مركز المحلة، وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما الواقعة، والسبب خلافات سابقة بينهم، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ عرضهما على النيابة العامة لتتولى باقى التحقيقات.