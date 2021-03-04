تأسيس 182 شركة جديدة للاتصالات بـ 259.24 مليون جنيه في 3 أشهر

كشف أحدث تقرير لمؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مارس الجاري، عن أن إجمالي عدد شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تم تأسيسها خلال الربع الثالث لعام 2020" يوليو – سبتمبر "، بلغ نحو 182 شركة برأسمال بلغت قيمته 259.24 مليون جنيه، مقارنة بنحو 340 شركة تم تأسيسها خلال نفس الفترة عام 2019 برأسمال بلغ قيمته 572.3 مليون جنيه.وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة المصرية بلغت قيمته 1206 نقطة خلال الربع الثالث لعام 2020 " يوليو – سبتمبر " مقارنة بنحو 967 نقطة عن نفس الفترة عام 2019، مشيرا إلى أن المؤشر يتضمن خمس شركات هي شركة المصرية للاتصالات وراية لخدمات الاتصالات وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الفورية والمصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" والمصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.وقال التقرير، إن عدد مكاتب البريد الحكومية ارتفع الي 4009 مكتب بردي بنهاية الربع الثالث " يوليو – سبتمبر 2020" مقارنة بنحو 3981 مكتب، مقارنة عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 0.070% في حين بلغ متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد نحو 25.282 الف مواطن بنهاية الربع الثالث مقارنة بنحو 24.993 الف مواطن عن نفس الفترة عام 2019 بمعدل نمو سنوي 1.16 %.وأشار التقرير إلى أن عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد بلغ نحو 5.35 مليون مليون مستفيد بنهاية الربع الثالث لعام 2020 مقارنة بنحو 5.23 مليون مستفيد عن نفس الفترة عام 2019، وأن قيمة المعاشات المنصرفة من خلال مكاتب البريد بلغت 6.48 مليار جنيه بنهاية الفترة من " يوليو – سبتمبر 2020"، مقارنة بنحو 6.76مليار جنيه عن نفس الفترة عام 2019.