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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بابا الفاتيكان: أزور العراق كحاج سلام على هدى إبراهيم أبي الأنبياء

الخميس 04/مارس/2021 - 05:29 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
وكالات
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قال بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، في رسالة متلفزة، اليوم الخميس، إنه سيزور العراق مهد الحضارة العريقة كحاج سلام على هدى النبي إبراهيم الخليل، عليه السلام، وذلك عشية زيارته الرعوية المرتقبة.

واستهل زعيم الكنيسة الكاثوليكية في العالم رسالته إلى "الإخوة والأخوات الأعزاء في العراق بتحية الإسلام السلام عليكم"، معربا عن "اللهفة إلى لقائكم وزيارة أرضكم المباركة".

وأضاف: "إنني آتي إلى العرق كحاج تائب باحث عن الأخوة تحركه الرغبة في الصلاة معا والسير سويا مع الإخوة والأخوات من أتباع مختلف الديانات على خطى أبي الأنبياء إبراهيم- عليه السلام- الذي يوحد المسلمين واليهود والمسيحيين في عائلة واحدة"، طالبا من الله المغفرة والمصالحة بعد سنوات من الحرب والإرهاب.

وتابع أنه "في أوقات الجائحة العصيبة علينا أن نساعد بعضنا البعض على تعزيز الأخوة وبناء مستقبل سلام معا إخوة وأخوات من جميع التقاليد الدينية في أرض العراق من حيث بدأ سيدنا إبراهيم مسيرته منذ آلاف السنين، وأن نواصل اليوم السير معا على دروب السلام".

ويبدأ بابا الفاتيكان، غدا الجمعة، من بغداد أول رحلة خارج إيطاليا منذ تفشي جائحة (كورونا) تستمر أربعة أيام "تلبية لدعوة الحكومة العراقية والكنيسة الكاثوليكية المحلية"، وتشمل سهل أور المرتبط بنشأة النبي إبراهيم (عليه السلام) وأربيل والموصل وقرقوش في سهل نينوى.

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