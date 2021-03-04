الرئيس السيسي: شرفت باستقبال رئيس غينيا بيساو في قصر الاتحادية

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته باستقبال رئيس جمهورية غينيا بيساو في قصر الاتحادية، اليوم الخميس.وقال الرئيس السيسي، في تدوينة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي: "شرفت اليوم باستقبال السيد عمر سيسوكو إمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، في قصر الاتحادية، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعداد مصر لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة والتعاون المشترك في مختلف المجالات".