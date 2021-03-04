المفوضية الأوروبية تؤكد اعتزامها تقديم كل سبل الدعم لقبرص

بحث المفوض الأوروبي لشئون العدل، ديدييه رايندرز، عبر الفيديو كونفرنس، مع برلمانيين قبارصة، تقرير اللجنة السنوى حول سيادة القانون لعام 2020.وأشار رايندرز- في بيان أوردته وكالة الأنباء القبرصية، اليوم الخميس- إلى أنه ينبغي تكثيف الجهود الجارية للإصلاحات في قطاع العدالة، معربًا عن استعداد المفوضية الأوروبية لمساعدة قبرص بكل الطرق الممكنة.وأطلع رايندرز النواب على نتائج التقرير، وخاصة تلك المتعلقة بقبرص، مشيرًا إلى دور البرلمانات الوطنية والحوار مع المواطنين.من جانبهم، أشار البرلمانيون القبارصة إلى التقدم المحرز حتى الآن ومشاريع القوانين المتعلقة بالإصلاحات في مجال العدالة المعروضة على المجلس.